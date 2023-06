Stiri pe aceeasi tema

- O rata de participare la examen mai mica decat cea de anul trecut, sensibil mai multe medii sub 5 și o proporție relativ egala de medii de 10. Acestea sunt rezultatele inainte de contestații, anunțate miercuri de Ministerul Educației la Evaluarea Naționala de anul acesta.

- Rezultatele de la Evaluarea Naționala, la nivel de județ, nu sunt cele mai imbucuratoare. Deși avem și medii de 10, aproape un sfert dintre elevii inscriși NU au promovat examenul. Astazi s-au afișat rezultatele la Evaluarea Naționala. Conform informațiilor publicate pe site, in județul nostru au fost…

- Ministerul Educației a centralizat și publicat rezultatele absolvenților clasei a VIII-a care au susținut Evaluarea Naționala. Rata de participare in sesiunea 2023 a examenului a fost 95,3%. Au fost prezenți 154.115 absolvenți ai clasei a VIII-a, din totalul absolvenților de 161.652. In ultimii doi…

- REZULTATE… Ministerul Educației a publicat, in urma cu cateva momente, rezultatele la Evaluarea Naționala. In județul Vaslui s-au inregistrat cinci medii de 10: trei dintre ele in municipiul Vaslui, iar doua, in municipiul Barlad. Astfel, elevii care au primit note maxime din partea evaluatorilor invața…

- Ministerul Educației a afișat, cu puțin timp in urma, resultatele examenului de Evaluare Naționala. Trei medii de 10 au fost inregistrate in Bistrița-Nasaud. Ele aparțin unor elevi de la Școala Gimnaziala „Avram Iancu”, Colegiul Liviu Rebreanu și Colegiul Petru Rareș Beclean. 2625 de elevi din Bistrița-Nasaud…

- Rezultatele obținute de elevi la Evaluarea Naționala 2023 s-au afișat, miercuri, 28 iunie 2023. In județul Olt, patru elevi au reușit sa obțina nota 10 la ambele probe scrise. Unul dintre elevi invața la o școala din mediul rural.

- 624 de copii au avut medii sub cinci la examenul de Evaluare Naționala, dintr-un total de 5.132 de copii care au dat examenul. De asemenea, din cei 5.132 de elevi 170 au fost absenți.Miercuri, 28 iunie, au fost afișate primele rezultate la Evaluarea Naționala 2023, iar Clujul are și 24 de elevi…

- TESTE de ANTRENAMENT Evaluare Naționala 2023 și anii trecuți, la romana și matematica pentru elevii de clasa a 8-a | cugirinfo.ro Pentru a fi pregatiți pentru Evaluarea Naționala 2023, elevii ar trebui sa știe ca examenul va fi format din doua probe scrise și o proba orala, la care vor fi evaluate abilitațile…