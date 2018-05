Care sunt judetele cu cel mai bine platiti angajati anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Județele din Romania in care locuiesc romanii cel mai bine platiți in 2018.. Angajatii din Bucuresti si din judetele Cluj, Timis si Ilfov, cel mai bine platiti in 2018. Salariații cu cele mai mici castiguri sunt cei din judetele Bistrita-Nasaud, Ialomita si Harghita, potrivit Proiectiei principalilor…

- In luna martie 2018 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 58.713 de imobile, cele mai multe tranzactii fiind inregistrate in Bucuresti, iar cele mai putine in judetul Gorj, potrivit datelor comunicate joi de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Numarul…

- Analiza este facuta pe 10.000 de persoane, majoritatea din Bucuresti, Ilfov, Timis, Cluj, Brasov, Iasi Prahova si Constanta, cu varste cuprinse intre 25-40 de ani. „Ca si asteptari salariale, 36- dintre candidati au completat salariul dorit intre 500 si 1.000 Euro, 28.3- intre 1.000-2.000 de euro si…

- In luna februarie 2018, au fost vandute, la nivelul intregii tari, 50.756 de imobile, cu 2.189 mai mare fata de luna februarie 2017, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in luna februarie 2018, in Bucuresti…

- In ianuarie, au beneficiat de acest ajutor social 22,223 milioane de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti, respectiv 24.126, precum si in judetele Cluj (8.662 persoane), Timis (7.111) si Iasi (6.752). La finele lunii, erau suspendati de la plata 14.598 beneficiari,…

- Angajatii din Bucuresti au incasat, in medie, cate 3.116 de lei net pe luna in 2017, in crestere cu 7% fata de anul 2016, arata datele centra­lizate de ZF pe baza infor­matiilor de la Institutul National de Statistica. Pe urmatoarele locuri in topul zonelor cu cele mai mari salarii din 2017…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice desfașoara 101 percheziții domiciliare in județele Arad, Hunedoara, Timis, Gorj, Giurgiu, Mehedinti, Iasi, Galati, Olt, Arges, CluJ, Ilfov, Tulcea, Dolj, Salaj, Caras-Severin și in municipiul București. Perchezițiile se…