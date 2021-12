Stiri pe aceeasi tema

- LOCURI de MUNCA in ALBA: 642 de posturi in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa prin AJOFM Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 23 noiembrie. Sunt vacante 642 de posturi in județul…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 446 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Germania – 292 locuri de munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, lucrator in construcții, lucrator in producțiași prelucrarea sticlei/ fabricarea…

- Cel mai bine platit loc de munca vacant din Republica Moldova, declarat la Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, este pentru poziția de director la o companie producatoare de cosmetice, parfumuri, bijuterii care iși desfașoara activitatea in municipiul Chișinau. 20 de mii de lei pot fi…

- Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții, in parteneriat cu Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, implementeaza proiectul ” Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilitați”, proiect cofinanțat in cadrul Programului Operațional…

- Pandemia de Covid-19 nu are doar un impact seismic asupra sanatații publice globale, ci provoaca și haos in economie, intreruperile lanțului de aprovizionare și lipsa forței de munca fiind marile probleme pentru companiile din intreaga lume.

- *** Execut sapaturi manuale, garduri zidit, cofrat, turnat etc. Telefon 0745 861368. *** Lipefra Tex angajeaza persoane cu experienta pentru masina de cusut, croi, brodat si calcat. Informatii la telefon 0784 001428 si GESTIONAR. Curriculum Vitae la adresa de e-mail: [email protected] *** SC BRANTNER…

- Cifrele privind ocuparea forței de munca din SUA au fost dezamagitoare din nou în septembrie, afectate de varianta Delta, un alt cui în talpa președintelui Joe Biden, dar optimismul este prezent, iar crearea de locuri de munca va începe din nou sa urce din octombrie spun specialiștii,…

- Flanco a deschis doua noi magazine, in Sibiu si in Rosiorii de Vede, in cele mai noi parcuri de retail ale oraselor, in urma unei investitii cumulate de aproximativ 2 milioane de lei, anunta reprezentantii companiei.