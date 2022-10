Care sunt joburile din străinătate plătite cel mai bine pentru români Deși s-ar crede ca IT-ul este cel mai bine platita meserie pentru romanii care vor sa lucreze in strainatate, managementul și auditul sunt cele mai banoase profesii, conform datelor Salario , comparatorul de salarii realizat de eJobs. In management, audit și consultanța, salariul mediu oferit pentru joburi in strainatate este de 20.000 de lei, in vreme ce in tehnologia informației, media este de 18.000 de lei, arata datele. „In perioada pandemiei, candidații au privit cu reținere ideea de a lucra in strainatate. Totuși, interesul lor a crescut odata cu stabilizarea pieței. Doar in luna septembrie… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

