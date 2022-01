Care sunt investițiile din PNRR, incluse de Cristian Ghinea, ce vor fi implementate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Scandalul finanțarilor de 29,2 miliarde de euro prin PNRR este departe de a fi incheiat, dar surprinde faptul ca Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a ajuns sa implementeze și sa coordoneze o serie de investiții care ar fi trebuit sa fie derulate de alte instituții și ministere. PUTEREA va prezenta componentele din PNRR care vor fi implementate de ministerul condus acum de Dan Vilceanu. ”MIPE deține și calitatea de coordonator de investiții” Potrivit informațiilor oficiale furnizate catre PUTEREA de ministrul Dan Vilceanu, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, marti, la Palatul Victoria, o intalnire cu reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), in cadrul discutiilor fiind abordata si tema privind situatia generata de cresterea preturilor la energia electrica si la…

- Situația generata de creșterea prețurilor la energia electrica și la gaze s-a numarat printre temele abordate. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a aratat ca Guvernul a luat deja o serie de masuri pentru a se asigura ca vor fi protejați de creșterea prețurilor la energie atat consumatorii casnici, cat și…

- Comisia Europeana a transferat astazi, Romaniei 1,9 miliarde de euro sub forma de prefinanțare in cadrul componentei de imprumut a planului național de redresare și reziliența (PNRR). Aceasta suma se succeda celor 1,8 miliarde de euro acordate Romaniei sub forma de granturi la 2 decembrie 2021. In total,…

- “Dezvoltarea potentialului turistic al Romaniei devine realitate doar daca toti factorii decidenti vor urmari o strategie comuna, inclusiv in operationalizarea fondurilor europene. Inca din primele zile de mandat am spus ca vreau sa fac echipa cu toti reprezentantii din turism si impreuna sa realizam…

- Comisia Europeana a publicat, miercuri, o serie de precizari legate de controversa privind incalzirea cu lemne și ce anume este cuprins in PNRR pe acest subiect. „Nu exista nicio dispoziție specifica in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) care sa oblige autoritațile romane sa impuna interzicerea…

- Guvernul va plati aproximativ 240 de milioane de euro pentru servicii de asistența tehnica necesara proiectelor din cadrul Planului Național de redresare și Reziliența (PNRR), estimeaza Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.Romania va primi un total de 29,2 miliarde EUR, din care granturi…

- ROMANIA A PRIMIT 1,8 MILIARDE DE EURO, PRIMA TRANȘA DIN PNRR „Vești bune de la Bruxelles! Comisia Europeana a anunțat ca a virat astazi in contul Romaniei 1,8 miliarde de euro, reprezentand prima tranșa de bani aferenta Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Suma reprezinta 13% din granturile…

- Comisia Europeana a transferat, ieri, Romaniei suma de 1,8 miliarde euro sub forma de prefinantare, echivalentul a 13% din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, preluat de Agerpres.…