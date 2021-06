Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat acuzat ca a injunghiat un tanar intr-un parc din localitatea prahoveana Breaza a fost retinut, fiind ulterior plasat sub control judiciar, a informat, luni, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. "La data de 21 mai, in jurul orei 23,00, politistii din cadrul Politiei orasului…

- Caz șocant la Galați. Un baiețel de 10 ani a ajuns la spital dupa ce a fost batut de tatal sau. Polițiștii l-au reținut pe barbat pentru 24 de ore, insa procurorul de caz nu a cerut arestarea lui preventiva. Barbatul este acum doar sub control judiciar.

- Sebastian Bologa, barbatul din Bihor care si-a impuscat in cap partenerul de vanatoare a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Acesta este anchetat pentru braconaj si ucidere din culpa. Bologa, in varsta de 40 ani, ar fi declarat in timpul cercetarilor ca si-a impuscat tovarasul accidental,…

- Alex Bodi a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, in urma deciziei luate de autoritați in urma cu cateva momente. Prin urmare, dupa mai multe luni de arest la domiciliu și aproximativ o luna de arest preventiv, Alex Bodi se bucura din nou de libertate.

- Alex Bodi a reușit ceea ce și-a propus: sa scapte de arestul la domiciliu inainte de sabatorile de Paște. Conform deciziei luata de magistrații gorjeni, pe o perioada de 60 de zile, afaceristul va fi plasat sub control judiciar.

- Alex Bodi, fostul soț al Biancai Dragușanu, a primit vești mari de la judecatori. Afaceristul a fost pus sub control judiciar și eliberat din arestul la domiciliu. Iata ce condiții trebuie sa indeplineasca acum.

- Informați de ultima ora! Antena Stars a anunțat in urma cu cateva secunde, in exclusivitate, ca Alex Bodi ramane in continuare in arest la domiciliu. Astfel, controversatului om de afaceri i-a fost respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar.

- Barbat de 57 de ani din Deva, aflat in urmarire INTERNAȚIONALA, prezentat la Curtea de Apel Alba Iulia. A fost plasat sub control judiciar Un barbat de 57 de ani din Deva, posesor al unui mandat european de arestare, a fost identificat de politistii Serviciului Investigatii Criminale in data de 18.03.2021.…