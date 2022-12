Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care tot sperau ca de Anul Nou sa avem zapada, ei bine, meteorologii vin cu vești proaste. Nici vorba sa ninga in urmatoarele zile! Ba mai mult, potrivit specialiștilor, vom avea parte de vreme neobișnuita de Revelion. Ce spun meteorologii despre noaptea dintre ani și ce temperaturi se vor…

- Iata lista de ingrediente de care ai nevoie și modul de preparare pas cu pas al rețetei.IngredienteImparte lista de ingrediente in doua parți pentru ca ai doua elemente de preparat: rulourile cu ciuperci și sosul de vin.Pentru rulouri:- 600 gr de cotlet de porc- 500 gr de ciuperci champignon mai micuțe-…

- Programul magazinelor Mega Image de Revelion și 1 ianuarie. La fel ca și de Craciun și in noaptea de Revelion, dar și in prima zi din an, magazinele Mega Image din intreaga țara vor funcționa dupa un program special. Programul magazinelor Mega Image de Revelion și 1 ianuarie Acest lucru este valabil…

- Deși puțini știu acest detaliu, Delia Matache nu se ocupa doar de muzica și TV, ci deține și un local in București, care iși deschide porțile pentru o petrecere pe cinste in noaptea de Revelion. Afla din randurile de mai jos cați bani trebuie sa scoți din buzunar daca vrei sa calci pragul locației.

- In perioada Craciunului este bine sa avem medicamente la indemana pentru a fi pregatiți in cazul in care ne confruntam cu situații medicale nepravazute. In zilele de 25 și 26 decembrie 2022, in municipiul Baia Mare, 30 de farmacii vor avea program non-stop de Craciun 2022, potrivit site-ului farmacii-non-stop.ro.…

- Primaria Iași a inlocuit focul de artificii din noaptea de Revelion cu un spectacol de drone și lasere, anunța USR Iași pe pagina de Facebook, dupa ce consilierii sai au cerut acest lucru in Consiliul Local. „Iubim animalele și ne place tehnologia. Traim in secolul 21, era tehnologiei, iar posibilitațile…

- USR Iasi propune in Consiliul Local un spectacol unic pentru oras, de Revelion, cu lasere si drone care sa inlocuiasca traditionalele artificii si alte elemente pirotehnice. Amendamentul propus de consilierii USR Iasi va fi discutat si votat in sedinta ordinara de Consiliu Local din 24 noiembrie.…

- Un curier a fost atacat de o banda de talhari pe o strada din Sectorul 4. Doua persoane necunoscute i-au pulverizat in fața spray iritant lacrimogen, apoi l-au deposedat de mai multe pachete cu mancare. Hoții au furat mancarea și au imparțit-o intre ei. Patru tineri cu varstele cuprinse intre 18 și…