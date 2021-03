Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura București a anunțat care sunt excepțiile la noile restricții stabilite de Comitetul pentru Situații de Urgența. Noile reguli se vor aplica incepand de duminica, la miezul nopții. Potrivit Prefecturii București, cabinetele medicale, inclusiv cele stomatologice, nu sunt afectate de reducerea…

- Masurile sunt valabile pentru 14 zile și pot reevaluate la atingerea pragului de 7,5 la mia de locuitori. In prezent, rata de incidența calculata la 14 zile este de 6,88 la mia de locuitori. Circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este interzisa in intervalul orar 22,00 – 5,00 in…

- Hotararea Guvernului privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Hotararea prevede reducerea intervalului orar in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici pentru modernizarea retelei de distributie pentru judetul BUC-IF pentru data de 16.03.2021 conform fisierului de mai jos. Bucurestenii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca Timișoara si alte patru localitati din judet sa intre in carantina timp de doua saptamani, incepand din 8 martie, ora 00:00. Rata infectarii in Timisoara a ajuns la 7,49, potrivit datelor transmise de Prefectura Timis. Timisoara si localitatile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința din 11 februarie 2021, Hotararea numarul 9 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea, stabilirea…

- In ultimele trei zile, s-au inregistrat 3.526 de situatii de urgenta, pompierii intervenind in tara pentru stingerea a 137 de incendii, iar echipajele SMURD au acordat prim-ajutor pentru 2.991 de persoane, informeaza, luni, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Totodata, echipajele…