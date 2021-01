Stiri pe aceeasi tema

- Doua vase de razboi americane au navigat joi prin stramtoarea Taiwan, a anuntat marina americana, a doua misiune de acest tip in luna decembrie, la aproape doua saptamani dupa ce un grup chinez de portavioane a folosit aceeasi cale navigabila. Ministerul chinez al apararii a denuntat traversarea, calificand-o…

- Fostul sef al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, Adrian Sanda, este acuzat de procurorii DNA ca i-ar fi acordat ilegal deputatului PSD Catalin Radulescu (cunoscut si ca “Mitraliera”) un certificat de revolutionar. Faptele s-ar fi petrecut in anul 2016, cand cei doi erau colegi…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a sustinut marti ca alocarea banilor de la minister catre directiile regionale pentru intretinerea si reabilitarea drumurilor nu s-a mai facut in acest an in functie de influenta "baronilor" locali, ca in guvernarea anterioara, ci s-a procedat in mod corect. "Vom…

- Carla Sacchi, care ii este sotie de 47 de ani, a urmarit interpretarea de la fereastra spitalului din Castel San Giovanni, oras in regiunea italiana nordica Emilia-Romagna. Barbatul a inceput recitalul cu „Spanish Eyes" a lui Engelbert Humperdinck si a continuat cu cateva piese preferate ale sotiei…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sprijiniți de polițiști din cadrul Brigazii de Operațiuni Speciale Cluj, au depistat joi, 29 octombrie, in jurul orei 15,40, pe raza localitații Florești, un barbat de 22 de ani, din comuna Baciu, județul Cluj, urmarit național. Pe numele barbatului,…

- Premierul Ludovic Orban nu a dorit sa comenteze declarația prefectului Capitalei, Gheorghe Cojanu, care nu a știut rata de infectare din București, explicand ca nu a urmarit declarația acestuia. In...

- Tataru: S-a luat decizia de propunere a prelungirii starii de alerta din 15 octombrie, pentru 30 de zile. Restrictii progresive, in functie de rata de infectare. Evenimentele private, interzise! Șeful DSU, Raed Arafat, a prezentat restrictiile care vor fi impuse progresiv, in functie de rata de infectare.…

- Premierul a explicat ca evenimentele private, precum nunțile, botezurile sau petrecerile, in general, reprezinta o sursa de imbolnavire, pentru ca “nu se respecta nici masura limitarii numarului de participanți, dar nici regulile de protecție sanitara”, potrivit biziday.ro. ,,Da, sa va spun eu o restrictie…