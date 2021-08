Stiri pe aceeasi tema

- Ce reguli sanitare se vor respecta in continuare in școli. Anunțul ministrului Sorin Cimpeanu Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca in scoli se vor respecta in continuare normele de protectie sanitara, dupa 13 septembrie – cand se vor relua cursurile, printre care purtarea mastii, distantare…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite...

- „Sunt convins ca se vor pastra în continuare regulile de protectie sanitara, de la regulile de igiena, pâna la aerisirea spatiilor de învatamânt, purtarea mastii de protectie în continuare,…

- Doua asociatii de elevi din Romania depun o plangere penala pe numele ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu. Elevii sunt nemultumiti ca nu a fost respectata ordonanta referitoare la decontarea transportului elevilor. ”Marți, 20 iulie, Asociațiile de Elevi vor depune o sesizare penala pe numele domnului…

- El afirma ca, daca trendul descendent al ratei de infectare se confirma, si cei 200.000 de elevi care mai fac cursuri online, in 534 de localitati cu incidenta peste 1 la mie, vor putea merge in clase.„Din fericire, trendul descendent al ratei de infectare se confirma si speram sa se confirme in continuare,…

- El afirma ca, daca trendul descendent al ratei de infectare se confirma, si cei 200.000 de elevi care mai fac cursuri online, in 534 de localitati cu incidenta peste 1 la mie, vor putea merge in clase.„Din fericire, trendul descendent al ratei de infectare se confirma si speram sa se confirme in continuare,…

- Toți elevii din Timișoara ar putea reveni in banci. Orașul este in „galben”, in aceasta saptamana de școala, insa ministrul Educației a precizat ca vrea sa faca modificari in ordinul comun privind revenirea la școala. Ordinul ar urma sa fie publicat in Monitorul Oficial luni, 17 mai.

- Totuși, ministrul Educației spune ca trebuie pastrata regula pauzelor decalate pentru a evita aglomerarile.Saptamana viitoare (17-23 mai) in școlile din 2.527 de localitați toți elevii vor putea merge la școala, cu prezența fizica (Scenariul verde). Sunt peste 2,6 milioane de elevi in aceasta situație…