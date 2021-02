Stiri pe aceeasi tema

- Elevii care sunt contacti directi ai unor cazuri Covid-19 nu vor fi primiti la scoala daca parintii lor nu sunt de acord sa fie testati, spune ministrul educației, Sorin Cimpeanu. Acesta vrea ca aceasta propunere sa fie introdusa in ordinul comun dintre cele doua ministere – cel al educatiei si cel…

- La patru zile de la redeschiderea școlilor, ministrul educației Sorin Cimpeanu a oferit precizari legate de cazurile de imbolnavire in randul personalului angajat in școli și a elevilor, dar și de testarea acestora. Invitat la Digi24, Sorin Cimpeanu a afirmat ca și ... The post Elevii și profesorii…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, joi, intr-o declarație de presa de la Palatul Cotroceni, dupa o intalnire cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, despre ceea ce s-a intamplat dupa redeschiderea școlilor. In ultimele ore, in mai multe județe din țara, au fost inregistrate mai multe cazuri de…

- Rata de infectare pentru care se stabilesc scenariile verde și galben la deschiderea școlilor ar putea fi modificata, la doar o zi dupa adoptarea unei hotarari in acest sens și dupa publicarea unui draft al ordinului comun de ministru pentru deschiderea școlilor in format fizic. Astfel, scenariul verde…

- Profesorii cu probleme medicale pot continua scoala online, in cazul acestora fiind nevoie ca certificarea problemelor de sanatate sa fie facuta de catre un medic de medicina muncii, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Acesta a mentionat ca scolile trebuie sa faca orarele in asa fel incat…

- Școlile franceze au fost permanent deschise pe parcursul acestui an școlar, in pofida unor presiuni constante de a fi inchise, din cauza pandemiei. De o saptamana, ministrul Sorin Cimpeanu da constant drept exemplu situația din Franța in contextul pregatirilor de redeschidere a școlilor din Romania,…

- Sorin Cimpeanu a anunțat ca nu se pune problema reluarii cursurilor la clase decat dupa vacanța intersemestriala, iar asta numai daca evoluția epidemiologica o va permite, dar a nu a exclus ca ulterior, elevii sa recupereze materia pierduta in weekend. S-a terminat vacanța de iarna, iar elevii au…

- Anunțul ministrului Educației a uimit toți elevii și profesorii din țara! Sorin Cimpeanu a facut noi declarații privind desfașurarea orelor din semestrul al doilea. Cursurile s-ar putea ține și sambata, fiind nevoie de cursuri remediale.