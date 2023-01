Care sunt dulciurile româneşti, de fapt. Adevărul despre cozonac, plăcinta cu mere şi papanaşi Romanii sunt gurmanzi și pofticioși, cei mai mulți dintre ei neputand sa reziste in fața unei tentații culinare dulci, precum o felie de tort, o prajitura, ciocolata, placinte sau alte merinde delicioase. Care sunt cele mai populare deserturi romanești. De unde provin, de fapt, papanașii De cele mai multe ori, atunci cand vine vorba de […] The post Care sunt dulciurile romanesti, de fapt. Adevarul despre cozonac, placinta cu mere si papanasi appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

