Care sunt drumurile cu restricții de circulație, din cauza zăpezii și a ploilor Restrictii de circulație pe mai multe drumuri din țara și porturi inchise, din cauza vremii defavorabile, anunța Centrul Infotrafic. Se circula in conditii de iarna in zona montana a judetelor Arad, Bacau, Botosani, Covasna, Iasi, Neamt, Prahova si Vaslui. Miercuri dimineata, la ora 6.30, traficul era restrictionat pe prima banda a DN 1 pe sensul Bucuresti – Ploiesti, la kilometrul 27+100 de metri, in zona localitatii Snagov, judetul Ilfov, unde un TIR a lovit o conducta de gaze, ramanand imobilizat pe carosabil. In același timp, pe arterele rutiere principale, respectiv autostrazile A1 Bucuresti-Pitesti,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

