- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor reaminteste care sunt drepturile pasagerilor pe transportul aerian, reglementate la nivel comunitar prin Regulamentul (CE) nr. 261/2004, avand in vedere faptul ca este perioada vacantelor de iarna. Regulamentul se aplica daca transportul se face…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor a facut publice o serie de sfaturi care ii vor putea ajuta pe cei care si-au programat sa calatoreasca in aceste zile de Sarbatori. • La cazarea in pensiuni sa se verifice daca dotarile din camerele și din grupurile sanitare destinate turiștilor…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a emis o serie de recomandari pentru cei care calatoresc de sarbatori, referitoare la cazare, biletele de avion si serviciile de inchiriere de echipamente.

- Pentru ca ne aflam in postul Craciunului, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor vine cu o serie de recomandari de care ar trebui sa se țina seama la achizitionarea produselor de post, astfel ca acestea sa nu prezinte un pericol pentru sanatatea consumatorului. Autoritatea Nationala pentru…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) recomanda achizitionarea produselor alimentare de post numai din locuri amenajate si autorizate si sfatuieste cumparatorii sa solicite si sa pastreze bonul de casa, pentru a putea proba in cazul in care exista reclamatii referitoare la calitatea…

- Asociația Pro Consumatori (fosta Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania - APC Romania, infiintata in anul 1990), organizatie certificata de Guvernul Romaniei in anul 2005 ca fiind de utilitate publica, reprezentanta in Romania a Organizației Europene a Consumatorilor, participa la Campania…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 14,5% in septembrie, la 1,24 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AGERPRES…

