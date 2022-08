Stiri pe aceeasi tema

- Claudiu Nasui, fostul ministru al Economiei, susține ca in prezent, la Ministerul Finanțelor se lucreaza la un nou plan de naționalizare a pilonului 2 de pensii. Claudiu Nasui face acuzațiile prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook. „Totul e inca pe șest, dar intenția e clara. Vor sa va ia…

- Cei care vor sa intre la meciurile care se vor disputa in noua sala polivalenta din Unirea ce va fi inaugurata luna viitoare vor trebui sa scoata din buzunare 10 lei. Sala va putea fi și inchiriata, inclusiv pentru concerte, prețul fiind de 40.000 de lei pentru 24 de ore. Consiliul Județean Bistrița-Nasaud…

- ”Problema este un pic mai complicata si nu exista solutii din acestea heirupiste, pe care le dam peste noapte. Problema este ca avem o dinamica a inflatiei cu mult mai mare decat a estimat Banca Centrala, in ultimul an de zile, fiecare estimare a aratat ca inflatia se va tempera, nu a fost asa. Solutia…

- Pe 8 iunie s-a implinit un an de cand iubita noastra Maica Siluana a fost chemata la Domnul. Nu doar amintirea sa ramane vie in constiinta noastra, a celor ce am avut bucuria de a o cunoaste, ci si cuvintele sale inspirate de Duhul sunt mereu lucratoare. Va anunt, in premiera, ca este in curs de finalizare,…

- ”Pentru mine, uitandu-ma asa in ansamblu, ce ma deranjeaza putin este lipsa unei strategii de a contracara ceea ce se pare ca urmeaza, si ne spun si cei din SUA si din Europa, o criza economica majora. Aici am eu ingrijorari pentru ca nu vad decat masuri care duc la cresteri de cheltuieli, ceea ce in…

- ”Incepand de joi, 2 iunie, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 si 3 ani si dobanzi anuale de 7,2% si 7,8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata”, anunta Ministerul Finantelor. Titlurile de stat pot fi cumparate: · Intre…

- Cați bani incaseaza lunar o casiera de la Banca Transilvania. Salariile de la Banca Transilvania sunt destul de tentante, insa cei interesați trebuie sa respecte și cateva criterii. In primul rand, Banca Transilvania este una dintre cele mai mari banci din tara noastra iar salariile angajatilor sunt…