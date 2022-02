COD PORTOCALIU in nordul judetului Buzau si in alte zone din tara!

COD PORTOCALIU in nordul judetului Buzau si in alte zone din tara. Potrivit ANM, in intervalul de valabilitate: 07 februarie, ora 22– 08 februarie, ora 20, au loc fenomene și zone vizate: viscol puternic la altitudini de peste 1600 m în Carpații Meridionali și de Curbură. [citeste mai departe]