Care sunt diferențele dintre vaccinurile BioNTech Pfizer și Moderna Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea anti-Covid a transmis un comunicat in care prezinta diferențele intre vaccinurile BioNTech Pfizer și Moderna. Conform sursei citate, cele doua vaccinuri sunt similare, diferențele dintre ele ținand mai degraba de organizarea logistica, stocare, transport și administrare. ”Nevoia de a limita efectele pandemiei este foarte mare, iar aprobarea de catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a celui de-al doilea vaccin impotriva COVID-19, cel dezvoltat de compania Moderna, reprezinta o sansa in plus pentru a raspunde acestei nevoi. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

