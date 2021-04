Care sunt, de fapt, gradele de rudenie. De la cele mai apropiate până la cele mai îndepărtate Multe persoane devin la un momendat interesate de arborele lor genealogic și vor sa afle de unde provin, dar și modul in care sunt aliniate gradele de rudenie. In primul rand, trebuie menționat faptul ca rudenia este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun, așa cum spune Codul familiei si in Codul civil. De asemenea, legatura bazata pe descendenta unei persoane din alta persoana este asa-numita rudenie in linie dreapta, iar persoanele care au un ascendent comun sunt rude colaterale, in linie ascendenta sau descendenta.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

