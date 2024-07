Stiri pe aceeasi tema

- In 2024, Guvernul Ciolacu a planificat investiții-record pentru dezvoltarea infrastructurii și modernizarea țarii. Conform datelor oficiale, investițiile totale programate pentru acest an se ridica la 120 mld. lei, duble comparativ cu anul intrarii Partiului Social Democrat la guvernare, in 2021.

- Investițiile publice masive in economie și infrastructura incepute de Guvernul Marcel Ciolacu duc Romania catre ținta asumata de Premier, de a transforma țara intr-o forța economica și logistica regionala. Tranzacțiile de pe piața M&A (fuziuni și achiziții) din primul semestru 2024 au crescut cu 13,8%…

- Pentru anul 2024 Consiliul Județean Ilfov a adoptat un buget record: peste 940 de milioane de lei.Investițiile derulate sunt și ele la inalțimea acestui buget, a aratat Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov. Cea mai mare parte dintre cei 941.502.139 lei vor fi cheltuiți pentru proiecte in educație, sanatate,…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a alocat bugete record pentru educație și sanatate. Deși prioritate au investițiile in cele doua domenii cheie, Guvernul PSD a crescut salariile celor din invațamant, cat și ale personalului medical. Investițiile au vizat modernizarea infrastructurii, imbunatațirea…

- Sarbatoare in principala instituție a Romaniei. Astazi, 17 iunie, se implinesc 160 de ani de la infiintarea Senatului, eveniment marcat prin organizarea unei sedinte solemne si a unui concert aniversar la Ateneul Roman. La acestea participa atat membrii Senatului, dar și reprezentanti ai autoritatilor…

- Guvernul condus de Marcel Ciolacu a hotarat suplimentarea, cu circa 2,7 mld. lei, a bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI). Pe fondul investițiilor masive in proiecte de infrastructura mare, ministerul a resort a cheltuit, in doar 5 luni, sumele alocate pentru intregul an.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a facut publice informații despre proiectele majore in domeniul educației desfașurate in timpul mandatului sau. Potrivit postarii sale de pe Facebook, in perioada in care a condus Sectorul 5, s-au efectuat lucrari de construcție, consolidare, reabilitare…

- Apelul de proiecte competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitați” a fost relansat pentru a treia oara de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, proiect ce ar putea deschide calea catre dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitați din cadrul Direcțiilor…