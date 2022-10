Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Fiscului, Lucian Heius, a prezentat strategia ANAF pentru anul viitor. Totodata, ce contribuabili vor fi vizați de inspecțiile fiscale. Inspectiile fiscale pe anul 2023 se vor concentra pe TVA, tranzactii pe persoane afiliate, contribuabilii care au beneficiat de diverse forme de ajutor din partea…

- Procurorul șef al EPPO, Laura Codruța Kovesi, a sosit luni seara in Romania pentru a se intalni, marți, cu șeful ANAF, Lucian Heiuș. Acesta a declarat la o conferința in domeniu, marți dimineața, ca fosta șefa a DNA are de verificat mai multe tranzacții privind „evaziunea pe TVA”. Șeful ANAF, Lucian…

- Prim-ministrul Finlandei este pe prima pagina a ziarelor dupa ce un videoclip cu petrecerea ei a fost difuzat joi de presa finlandeza. Sanna Marin a mai fost criticata pentru ca a participat la prea multe festivaluri de muzica și a cheltuit prea mulți bani pe petreceri in loc sa conduca țara. Criticii…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca instituția pe care o conduce a inceput executarea silita a senatoarei Diana Șoșoaca care are un comportament tipic de rau-platnic: „inventeaza dusmani si lanseaza scenarii fanteziste ca cineva are ceva cu dumneaei”. Heiuș a precizat…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) atrage atentia asupra existentei unor mesaje false, transmise pe e-mail in numele institutiei, prin care contribuabilii sunt anuntati ca au de platit ”impozite catre sistemul bugetar din Romania”. Cei care primesc asemenea mesaje sunt sfatuiti sa nu le…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca obiectivele geografice ale „operațiunii militre speciale” a Rusiei in Ucraina nu se mai limiteaza doar la regiunea Donbas din estul țarii, ci includ și alte teritorii, scrie Reuters, preluand agenția rusa de stat RIA Novosti. Ministrul…