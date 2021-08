Care sunt consecințele nivelului scăzut de literație din România și rolul testelor standardizate în depistarea analfabetismului funcțional Peste 40% din populația Romaniei este analfabeta lingvistic, numeric și științific, consecințele fiind numeroase: exista o mare probabilitate ca aproape jumatate din oamenii din jur sa nu ințeleaga mesaje simple, indiferent de mediu, avertizeaza experții in educație.



"E un fapt dovedit ca 44% sunt analfabeți funcțional. Acest lucru nu inseamna ca restul de 56% sunt excepționali la ințelegerea unui text sau abilitatea de a opera cu conceptele din spatele textului, abilitatea de a opera cu numere și posesia unui bagaj suficient de cunoștințe de cultura generala și științifica, ci doar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

