- Numarul mare de refugiati veniti in Germania din Ucraina si din alte tari este principalul subiect al discutiilor purtate marti, la Berlin, de guvernul federal si comunitatile locale, noteaza DPA, citata de Agerpres. Peste 1 milion de persoane din Ucraina au sosit in Germania de la inceputul invaziei…

- Ministerul rus al Apararii a numit un nou comandant al razboiului din Ucraina și pentru prima data de la inceputul razboiului i-a anunțat numele. Este vorba despre generalul Serghei Surovikin, despre care sursele Meduza spun ca este susținator al raidurilor asupra cladirilor și civililor. Din anul 2017,…

- Ucraina intenționeaza sa se alature Spaniei și Portugaliei intr-o candidatura comuna pentru organizarea Campionatului Mondial de fotbal din 2030, informeaza The Times. Ucraina vrea sa fie gazda CM 2030 alaturi de Spania și Portugalia Jurnaliștii britanici dezvaluie ca Ucraina este foarte aproape sa…

- Pe masura ce razboiul din Ucraina marcheaza 200 de zile, țara a recuperat zone largi din sud și est intr-o contraofensiva mult așteptata, dand o lovitura grea Rusiei. Contraofensiva ucraineana din ultimele zile a facut ca Rusia sa se retraga din trei orașe in care au fost staționați candva soldații…

- Biroul Procurorului General din Ucraina au anuntat, sambata, ca de la inceputul ofensivei militare a Rusiei, in Ucraina au murit 377 de copii si au fost raniti peste 733. “Peste 1.100 de copii au fost afectati in Ucraina de agresiunea armata in toata regula a Federatiei Ruse. Pana in dimineata zilei…

- Senatorul Eduard Isakov, membru al Consiliului Federației, și-a catalogat fiica drept „tradatoare” pentru ca s-a opus razboiului din Ucraina, pe care Rusia l-a numit in mod constant „operațiune militara speciala”, noteaza BBC. Eduard Isakov a spus ca fata lui, Diana Isakova, o profesoara de yoga in…

- Marina Ovsyannikova, jurnalista rusa care a devenit celebra dupa ce a protestat impotriva razboiului din Ucraina, intrand in direct și aratand un afiș prin care cerea sa inceteze conflictul declanșat de țara ei, a fost arestata din nou. De data asta, acuzația e de știri false despre Forțele Armate Ruse,…

- Ucraina a lansat portalul „Children of War” care conține informații despre copiii ucraineni disparuți și gasiți. Dupa datele oficiale prezentate pe site, de la inceputul razboiului și pana pe 2 august, situația este urmatoarea: 358 de copii uciși, 693 de raniți, 204 disparuți și 5.911 deportați. Aplicația…