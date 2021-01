Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Sanatatii, Andreea Moldovan, a afirmat ca dorinta tuturor este de a redeschide scolile, dar acest lucru trebuie sa se petreaca in siguranta, mentionand ca se va cont in luarea acestei decizii de criteriul epidemiologic si de circulatia noii tulpini descoperite…

- Rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus PRICOPIE, transmite un apel Ministrului Educatiei de a trata cu responsabilitate subiectul redeschiderii scolilor pentru a nu crea asteptari in randul parintilor si elevilor, asteptari neintemeiate, care nu sunt sustinute de situatia epidemiologica actuala din Romania.…

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, este de parere ca școlile pot fi redeschise pe data de 8 februarie. Un secretar de stat din Ministerul Sanatații considera ca elevii nu vor putea reveni fizic la cursuri prea curand. „Este absolut fezabil. Școlile nu trebuiau sa se inchida, de fapt.…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatații, medicul Andreea Moldovan, este de parere ca școlile nu vor putea fi redeschise pe 8 februarie. „Personal am un dubiu vizavi de data de 8 februarie. Decizia se va lua in funcție de evoluția epidemiologica din urmatoarele doua saptamani, dar trendul e ușor…

- Ministerul Educatiei doreste redeschiderea cat mai grabnica a scolilor, in functie de evolutia situatiei epidemiologice si a campaniei de vaccinare. In urma discutiilor cu majoritatea celor implicati in procesul de educatie, precum si a discutiilor cu reprezentantii Ministerului Sanatatii, cu factori…

- Ministerul Sanatații a transmis un mesaj in ajun de Anul Nou prin care cetațenii sunt indemnați sa petreaca anul acesta revelionul acasa. „Stai acasa revelionul acesta. Vei ajuta sa scada riscul raspandirii COVID-19 si vei ajuta personalul medical din prima linie sa respire, pentru ca acum se sufoca…

- Varianta redeschiderii noului an școlar din februarie, odata cul al doilea trimestru, este incerta și ar putea fi lamurita doar de evoluția epidemiologica, a anunțat luni premierul Ludovic Orban. Acesta nu a confirmat dar nici nu a infirmat astfel informația lansata in spațiul public de un oficial din…

- Varianta redeschiderii noului an școlar din februarie, odata cul al doilea trimestru, este incerta și ar putea fi lamurita doar de evoluția epidemiologica, a anunțat luni premierul Ludovic Orban. Acesta nu a confirmat dar nici nu a infirmat astfel informația lansata in spațiul public de un oficial din…