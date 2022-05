Stiri pe aceeasi tema

- Companiile energetice din Uniunea Europeana au incercat in ultimele doua luni sa ințeleaga declarațiile și indicațiile vagi și uneori contradictorii venite de la Bruxelles privind plata gazelor naturale in ruble. Unele s-au conformat deja ultimatumului dat de Vladimir Putin, scrie Politico.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer a anunțat miercuri ca Guvernul sau, impreuna cu compania petroliera austriaca OMV, a fost de acord sa plateasca in ruble pentru importurile de gaze rusești. Rusia a suspendat livrarile de gaze catre Polonia și Bulgaria pentru ca nu s-au conformat acestei cereri. Cancelarul…

- Plata gazelor naturale rusesti in ruble incalca sanctiunile impuse de Uniunea Europeana (UE) Moscovei, iar daca Ungaria isi va respecta promisiunea de a plati gazele naturale provenite din Rusia in ruble, va incalca sanctiunile, a declarat presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vineri,…

- Uniunea Europeana a lansat o platforma pentru ca tarile membre ale blocului comunitar sa poata cumpara in comun gaze naturale si lichefiate, in incercarea de a reduce dependenta de combustibilii din Rusia si de a acumula rezerve in perspectiva unor socuri de aprovizionare. In urma invaziei Ucrainei…

- Companiile europene ale caror contracte de furnizare de gaze naturale incheiate cu Rusia stipuleaza ca plata se face in euro sau dolari nu ar trebui sa dea curs cererii Rusiei privind plata in ruble, a anuntat vineri Comisia Europeana, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Executivul comunitar a…

- Kremlinul, a anunțat, luni, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, ca Rusia elaboreaza metode de acceptare a plaților in ruble pentru exporturile sale de gaze și ca va lua decizii in timp util daca țarile europene refuza sa plateasca in moneda ruseasca. „Nu vom furniza gaz gratuit, acest lucru…

- Uniunea Europeana si Statele Unite au anuntat, vineri, ca au incheiat un acord cu privire la livrarea de gaze naturale lichefiate (GNL), cu scopul de a reduce dependenta UE de gaze naturale rusesti, relateaza BBC News. Acordul prevede livrarea in statele europene a minimum 15 miliarde metri cubi de…

- Rusia va refuza sa accepte plata pentru livrarile de gaze naturale în valute care s-au compromis, inclusiv dolari și euro, și va trece la plați în ruble. Acest lucru a fost anunțat de președintele rus Vladimir Putin, miercuri, 23 martie, la o întâlnire cu guvernul, scrie…