Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenții britanici au descoperit o noua metoda prin care pot scapa de cursuri. Au nevoie doar de un test Covid rapid, de un pahar de suc de portocale și de „instrucțiuni” de pe TikTok, dupa cum scrie Digi24 . Un nou trend aparut pe TikTok, platforma preferata de milioane de adolescenți din intreaga…

- Masked Wolf, unul dintre cei mai in voga artiști din lume, vine pentru prima data in Romania, in septembrie, la SAGA Festival. Prezent in top 10 Billboard, in topurile radiorilor internaționale și pe platformele digitale, cu sute de milioane de streamuri, viral pe TikTok, artistul spune ca așteapta…

- Irina Rimes pastreaza, pentru a doua saptamana consecutiv, primul loc in clasamentul Virgin Radio HOT 30. Irina Rimes a lansat ”N-avem timp” dupa mai bine de jumatate de an de la precedentul ei single, „Your Love”, inregistrat in colaborare cu Cris Cab. Rezultatul pare ca a fost pe masura așteptarii.…

- Cei mai vizibili influenceri in Romania iși disputa primele poziții in funcție de platforma. Daca unii sunt campioni pe Instagram, alții domina topurile Facebook, YouTube sau TikTok. Conform topului Social Media Stars Index, realizat de agenția Starcom Romania, nivelul de engagement al comunitaților…

- Mii de parinti olandezi dau in judecata TikTok și cer despagubiri pentru copiii lor. Motivul, platforma video colecteaza date de la minori pentru a le prezenta publicitate directionata fara a le cere permisiunea. Cei peste 64.000 de parinti implicați in procese susțin și ca challenge-urile de pe TikTok…

- TikTok, platforma principala pentru video-uri de scurta durata, lanseaza TikTok for Business in Romania . Ce inseamna asta? Daca lucrezi intr-o firma care vrea sa adune o comunitate mare pe TikTok, TikTok for Business vine in special cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot…

- Simona Halep a fost nevoita sa se retraga, miercuri, in turul al doilea al turneului de la Roma. Ea s-a accidentat din senin. La doua zile distanța, Simona a anunțat rezultatul RMN-ului ei, pe Facebook: „Dupa ce am facut un RMN in Roma, pot confirma ca am o mica ruptura musculara la gamba stanga. O...…

- Platforma Tik-Tok e chemata in instanța și poate plati cateva miliarde bune de $, daca se dovedește ca modul in care colecteaza și utilizeaza datele copiilor este unul viciat. Acuzatoarea este fostul comisar pentru copii din Marea Britanie, care acuza platforma de faptul ca TikTok ia informațiile personale…