Stiri pe aceeasi tema

- Topul FORBES vine aproape in fiecare an cu surprize interesante. De data aceasta surprizele sunt chiar la varf, acolo unde Ion Țiriac mai coboara o poziție și ajunge pe 3 in topul celor mai bogați romani. Pe primul loc se afla Daniel Dines, fondatorul UiPath, compania de Software care dezvolta si vinde…

- Veste neașteptata pentru fanii unei indragite actrițe de la Hollywood! Ellen Page, cunoscuta pentru rolul din „Juno”, care i-a adus o nominalizare la Oscar, si din serialul „The Umbrella Academy”, a anunțat ca e transgender. Anunțul a fost facut chiar de catre Ellen Page pe Instagram. „Vreau sa va impartasesc…

- Cristiano Ronaldo, testat pozitiv cu Covid-19, a raspuns criticilor ministrului Sporturilor italian, Vincenzo Spadafora, care il acuza ca nu a respectat protocolul cand a revenit in Italia, potrivit news.ro."Nu am incalcat niciun protocol si nicio lege, asa cum se spune, nu am facut nimic…

- Aceste personalitati au reusit sa adune intr-un timp foarte scurt peste 1 milion de urmaritori. Cine sunt cei care au spart recordul de urmaritori imediat dupa lansarea contului pe Instagram, una dintre cele mai uite retele de socializare?

- Fanii lui Cardi B au luat foc dupa ce cantareața a postat pe Instagram doua fotografii in care poarta costume de Halloween. Intr-o ipostaza este Diavol, iar in alta Inger. In timp ce unii fani au preferat-o in varianta de ”inger”… Vezi aceasta postare pe Instagram Stop with the Illuminati shit ….It…

- La 24 de ore de la lansare, “Ne vedem noi”, cea mai așteptata colaborare din muzica pop romaneasca a ultimilor ani, interpretata de Smiley și Delia, are performanțe remarcabile pe plan internațional.

- Daca ai stat pe internet in ultimele saptamani, pur și simplu n-ai avut cum sa te ascunzi de pozele Ozanei Barabancea, juratul unei emisiuni TV. Știți momentele alea cand filtrul pe care il aplici pe fotografie iți schimba toata componența pozei? Ei bine, pare ca la Ozana Barabancea se intampla același…

- #StopHateForProfit este o campanie inițiata de mai multe organizații care lupta pentru apararea drepturilor civile. Totul a inceput in luna Iunie, cand mai multe brand-uri au decis sa nu iși mai promoveze produsele pe Facebook și Instagram din cauza faptului ca platformele nu au o politica impotriva…