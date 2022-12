Care sunt cele mai surprinzătoare căutări pe eMag în 2022 Printre milioanele de cautari pe care le-au facut pe eMAG in 2022, clienții au cautat soluții la situații de viața și lucruri foarte precise. Liceul, prima calatorie cu avionul, primele arcuri defecte de la Tesla sau o investigație privind o presupusa aventura a partenerului de viața sunt doar cateva astfel de situații. 2022 este anul in care oamenii au continuat sa prețuiasca timpul lor, astfel ca au cautat produse și servicii care sa ii ajute sa ramana conectați de oriunde ar fi. Printre cele mai cautate produse au fost cele din zona tech, precum laptopuri, caști, smartwatch, ceasuri sau iPhone… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

