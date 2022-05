Care sunt cele mai scumpe universitați din București și cat costa un an de studii acolo. Cei care urmeaza sa se inscrie la universitațile din București trebuie sa știe ce tarife au de achitat. In primul rand trebuie menționat faptul ca taxele pentru facultatile din Bucuresti incep de la 2.000 de lei si ajung la 20.000 de lei. Care sunt cele mai scumpe universitați din București și cat costa un an de studii acolo In ceea ce privește cea mai scumpa facultate din București, aceasta este cea de Film, unde studentii trebuie sa plateasca 20.000 de lei anual, iar la polul opus se situeaza cea de Fizica,…