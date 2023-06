Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai recenta cercetare privind costul vietii realizata de ECA International a realizat un clasament de 207 orase pe baza unui cos de bunuri si servicii de zi cu zi, achizitionate in mod obisnuit. Cosul include alimente, utilitati, transport public si nevoi de baza, cum ar fi bunurile de uz casnic.…

- Premierul din Singapore, Lee Hsien Loong, a anunțat joi ca a primit un nou rezultat pozitiv la testul pentru depistarea COVID-19. Prim-ministrul se pregatește sa gazduiasca o intalnire importanta cu lideri din zona Asia-Pacific.Rezultatul de joi apare la aproximativ o saptamana și jumatate dupa testul…

- Preturile aurului au depasit bariera de 2.000 de dolari uncia saptamana aceasta si flirteaza cu maxime record, deoarece incertitudinea economica globala, o posibila pauza in cresterea ratelor dobanzilor la Rezerva Federala si potentialele probleme suplimentare in sectorul bancar din SUA determina investitorii…

- Cele doua camere parlamentare ale Elvetiei au votat pentru respingerea ajutorului de 109 miliarde de franci elvetieni acordat de guvern pentru acordul dintre cele mai mari doua banci ale tarii, dand o palma in fata guvernului. Infrangerea este insa simbolica, deoarece nu poate schimba fuziunea, dar…

- Germania a acceptat sa plateasca tratamentele persoanelor afectate de vaccinul Covid, anunțand un program național in acest sens. Este exact propunerea pe care medicul roman Oana Secara a facut-o autoritaților din țara noastra, aceasta, cerand, in plus, și un program de analize complexe ale vaccinaților…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a scazut cu 2,34%. Componenta bancara a indicelui a scazut cu 5,65%, consemnand cea mai proasta zi din 4 martie 2022, potrivit datelor Eikon, cand a coborat cu 6,66% din cauza avertismentelor ca activele lor ar putea fi afectate de razboiul din Ucraina. DAX al bursei din…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 1,51 dolari, sau cu 1,8%, pana la 81,27 dolari pe baril. Contractele de referinta la nivel global au scazut anterior la un minim al sesiunii de 78,34 dolari, cel mai redus nivel atins de la inceputul lunii ianuarie. Contractele futures pentru titeiul…

- Joe Biden i-a asigurat pe americani ca prabușirea uneia dintre instituțiile bancare importante din SUA - Silicon Valley Bank (SVB) - nu le va afecta economiile și nu va declanșa o noua criza financiara. Unele banci americane simt insa deja efectul de contagiune, scriu Financial Times și The Guardian.…