Care sunt cele mai scumpe alimente. Românii dau cei mai mulți bani pe aceste produse Nu sunt puțini cei care au remarcat, in ultima perioada, ca atunci cand merg la magazin sa cumpere diverse alimente sunt nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru a achiziționa produse alimentare, comparativ cu anul trecut. Dintre produsele alimentare, zaharul ramane produsul care a cunoscut cele mai mari cresteri de preturi in ultimul […] The post Care sunt cele mai scumpe alimente. Romanii dau cei mai mulți bani pe aceste produse first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

