Care sunt cele mai puțin stresante aeroporturi din Europa Vacanțele incep inca din aeroport, un fapt deja cunoscut. Odata ce treceți de controlul de securitate și va predați bagajele, mintea voastra intra automat in modul vacanța. Chiar daca niciun aeroport nu este perfect și cozile lungi, terminalele aglomerate și intarzierile sunt la ordinea zilei, unele aeroporturi ofera condiții care pot reduce stresul calatorilor. Aeroporturile care au oferte bune de mancare, sunt situate aproape de centrul orașului și ofera parcare ieftina contribuie semnificativ la crearea unei atmosfere relaxante de vacanța. Cum aeroporturile influențeaza experiența de calatorie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bacau anunța ca in aceasta vara centrul orașului va fi inchis traficului rutier in fiecare weekend. Fosta administrație a mai luat o astfel de decizie in 2020, insa a renunțat la practica in ultimii ani. „Traficul rutier din centrul orașului va fi restricționat in weekendurile din perioada…

- Armata israeliana se afla in centrul orașului Rafah, au confirmat vineri intr-o declarație Forțele de Aparare Israeliene (IDF), in pofida ingrijorarii și a revoltei internaționale fața de operațiunea militara in cel mai sudic oraș din Fașia Gaza, relateaza CNN.

- Un șofer care și-a parcat mașina necorespunzator pe o strada din centrul Clujului a fost sancționat rapid de Polițiștii Locali.Clujeanul a ramas fara mașina chiar de dimineața, in urma unei acțiuni de ridicare desfașurata miercuri, pe strazile din centrul municipiului.,,E la Someșeni mașina”, a scris…

- REȘIȚA. In calitate de candidat al AUR la Primaria Reșița, m-am angajat sa implementez un plan de reorganizare a parcarilor din oraș, care nu numai ca va eficientiza sistemul, dar va și raspunde mai bine nevoilor cetațenilor noștri. Planul meu promite o abordare proactiva, care include reducerea taxelor…

- Autobuzul transporta aproximativ 20 de persoane cand a cazut, vineri, 10 mai, de pe un pod in raul Moika din centrul orașului Sankt Petersburg, Federația Rusa, relateaza agenția rusa de presa TASS.„Astazi (n.r. - vineri), in jurul orei unu dupa-amiaza, poliția a primit un raport ca un autobuz de pasageri…

- „Ramane de dorit o parcare in Arad”, a scris in comentarii un aradean pe pagina de facebook a Special Arad, iar un altul ne-a indemnat... The post Ne trebuie sau nu o parcare pe centrul Aradului? Lipsa parcarilor din Piața Catedralei a trezit spiritul critic al aradenilor si a demachiat realitatea trista…

- Codul Rutier interzice oprirea și staționarea mașinilor in anumite zone, unde vizibilitatea este redusa. Sau acolo unde e un pericol sporit de producere a unui accident rutier.Ceea ce inseamna ca atunci cand un șofer se oprește pentru a face poze in rapița, trebuie sa fie foarte atent cum parcheaza.…

- Primarul municipiului Turda, Cristian Matei, a postat pe pagina sa oficiala de Facebook cateva fotografii cu centrul istoric proaspat modernizat, adaugand ca descriere „E plin de verde in centrul istoric al orașului nostru!” Inca de la inceputul lucrarilor, turdenii se intrebau daca vor avea spațiu…