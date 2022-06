Care sunt cele mai potrivite rochii de club de la JojoFashion

Stiri pe aceeasi tema

- In urma perchezițiilor efectuate la data de 15 iunie, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Bistrița au emis ordonanțe de reținere, pentru 24 de ore, pe numele a cinci persoane, banuite de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos, furt calificat…

- Marți, in jurul pranzului, la dispeceratul ISU-Ambulanța a fost primit un apel prin numarul de urgența 112, care anunța faptul, ca pe strada 1 Mai din Jibou, s-a produs un accident in care o persoana a cazut de pe un pod in vale. Aflat in timpul liber, colegul nostru plt. adj. Noje Marius care se […]…

- Antalya ofera turiștilor posibilitați nemarginite in ceea ce privește petrecerea unui concediu reușit. Ca vrem sa ne relaxam alaturi de persoana iubita, ca vrem sa ne distram alaturi de prieteni, sau vrem sa ne petrecem timpul in familie, cu copiii, Turcia are oferte pentru orice dorințe. Acum, ne vom…

- A trecut la cele veșnice medicul veterinar, managerul performant, cadrul didactic universitar, functionarul public, liderul politic si civic si OMUL Gheorghe Tatu, personalitate care si-a inscris definitiv numele in galeria oamenilor de cinste care au marcat pozitiv viata publica a judetului Covasna,…

- Comerțul online necesita cunoștințe și tehnici avansate pentru succesul unei afaceri, ce trebuie aplicate constant și care nu se vor incheia niciodata. Afacerile sunt costisitoare și consumatoare de timp, insa, odata ințelese pe deplin și aflata cheia succesului, afacerile pot urca pe culmile succesului.…

- Timpul mediu in care se solutioneaza o negociere dintre un consumator si o banca in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a scazut la 33 de zile in 2021, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Corpurile celor „patru membri ai echipajului au fost recuperate de la locul accidentului de catre un elicopter de salvare norvegian de tip Sea King din escadronul 330 si urmeaza sa ramana la Bodø (nord) pana vor fi transporttate in Statele Unite”, anunta intr-un comunicat Fortele armate norvegiene,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat modificarea legii achizitiilor publoce, pentru a elimina birocrația care consuma „80% din timpul alocat unui proiect”. El a spus ca au fost adoptate și sancțiuni pentru companiile care intarzie lucrarile.