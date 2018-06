Care sunt cele mai poluante metode de transport: aerian, rutier sau naval?

Stiri pe aceeasi tema

- CA PRIN MINUNE…Chiar daca s-a ales cu policontuzii provocate de accident rutier si pierderea, temporara, a cunostintei, femeia insarcinata implicata in accidentul de la Tarzii a scapat ca prin minune. “A suferit cateva rani provocate de accidentul rutier si a suportat o lovitura puterinca la cap in…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Nicolae Balcescu, judetul Constanta. Din primele informatii evenimentul rutier a avut loc pe strada Principala. Potrivit ISU Dobrogea, doua persoane sunt incarcerate intre fiarele contorsionate si este nevoie de interventia pompierilor.…

- Jucatoarea franceza de tenis Kristina Mladenovic, principala favorita, a abandonat, joi, in prima runda a turneului WTA de la Lugano (Elvetia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, la scorul de 7-6 (7/5), 3-2 pentru germanca Tamara Korpatsch, din cauza unei accidentari la spate. Elvetianca…

- La data de 1 aprilie a.c., in jurul orei 14.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Principala din Ohaba. Un minor de 17 ani, din comuna Ohaba, in timp ce circula cu o motocicleta, a pierdut…

- Ieri, 1 aprilie 2018, in jurul orei 14.00, politistii Sectiei 7 Politie Rurala din Sebes au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Principala din Ohaba. Un minor de 17 ani, din comuna Ohaba, in timp ce circula cu o motocicleta, a pierdut controlul…

- Ieri, 28 martie 2018, in jurul orei 13.50, politistii de siguranta publica din Cugir l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din Cugir, in timp ce conducea un autoturism ce fusese reclamat furat, de pe strada Principala din Vinerea. Din primele cercetari efectuate, politistii au stabilit ca, in noaptea…

- In perioada decembrie 2017 – aprilie 2018, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bihor deruleaza o campanie de informare a angajatilor si angajatorilor cu privire la ultimele modificari legislative. „Prin aceasta campanie se urmarește cresterea gradului de constientizare a entitatilor…

- Din pacate, un nou caz infiorator socheaza prin cruzime. De aceasta data este vorba despre o drama ce s-a derulat vineri, in cartierul clujean Manastur. In ciuda interventiei cadrelor medicale, pentru salvarea unei femei in varta de 79 de ani nu s-a putut face nimic. In prima faza s-a aflat ca batrana…