Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit joi intr-un apartament situat la etajul trei al unui bloc din Botosani. ”Panica intr-un bloc de pe strada Aleea Curcubeului din municipiul Botosani, dupa ce intr-un apartament, situat la etajul III, s-a produs un incendiu. Alarma a fost data de o vecina care a observat ca iese…

- In Valcea, societatea civila atrage atentia administratiei publice locale, dar si un semnal de alarma comunitatii, intr-un mod iesit din comun, asupra unei probleme intalnita in intreaga tara, mai ales in zonele urbane.

- Ce rechini sunt in Marea Roșie, potivit experților in viața marina. Zilele trecute doua turiste au fost ucise de un rechin din specia Mako. Atacurile au avut loc la doar cateva ore distanța, in apele Marii Roșii, in stațiunea Hurghada din Egipt. Așadar, care sunt cele mai periculoase specii de rechin,…

- Variola maimuței este o infecție virala rara, provocata de un virus care aparține familiei poxvirusurilor. Majoritatea pacienților au o stare generala buna și raman in izolare pentru a se recupera. Organizația Mondiala a sanatații a transmis un avertisment, semn ca situația este din ce in ce mai tensionata…

- Salvatorii montani din Alba intervin, duminica dupa-masa, pentru acordarea primului ajutor si coborarea pe abruptul din Scarița-Belioara, comuna Posaga, a unei femei de 40 de ani din Cluj -Napoca. Aceasta parcurgea traseul cu marcaj turistic „Punct Rosu” cand suferit un accident la un picior, urmat…

- SEMNAL DE ALARMA, nu te aventura in zone periculoase, nu-ți lasa copiii nesupravegheați, atunci cand sunt in apa. De cele mai multe ori, astfel de tragedii se produc fie pentru ca persoanele respective nu știu sa inoate foarte bine, fie intra in ape unde curenții sunt puternici sau in locuri unde nivelul…

- Astrologii au venit cu noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Aceștia au adus in prim-plan defectele nativilor in funcție de semnul sub care s-au nascut. Unii dintre ei au trasaturi cu adevarat periculoase, alții sunt extrem de blanzi și vor mereu sa faca bine celor din jur. Cațiva din ei…

- Angajații din creșele din Cluj-Napoca au declanșat, marți, 7 iunie, o greva japoneza și poarta și poarta in timpul serviciului banderole albe pe braț in semn de protest fața de situația grava in care au auns dupa adoptarea unei legi care prevede trecerea creșelor de la primarii la inspectorratele școlare…