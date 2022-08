Stiri pe aceeasi tema

- Marius Csampar, unul din cei mai cunoscuți criminali in serie din Romania, vacanța pe litoralul romanesc. Chiar el a fost cel care a facut publice imaginile pe rețelele de socializare, acolo unde, comentariile internauților nu au intarziat sa apara.

- Cleopatra Stratan și Edward Sanda știu cat de important este sa petreaca timp de calitate in doi, astfel ca nu au ezitat și imediat cum au gasit o perioada mai libera au plecat direct in vacanța. Nu, nu s-au dus departe de meleagurile romanești, ci chiar pe litoralul din Romania, unde se bucura de mare,…

- Kristina Liscevici schimba echipele incepand cu sezonul viitor, ea semnand un contract pe doi ani cu Dunarea Braila. Cea mai buna jucatoare straina din Liga Naționala in campionatul trecut, sarboaica Kristina Liscevici va juca in sezonul viitor la Dunarea Braila. Liscevici a semnat un contract pe doua…

- Sezonul vacanțelor este in toi! Majoritatea romanilor s-au retras in concediul de vara in destinații straine. Cu toate astea, un numar mare de oameni au decis sa petreaca macar o saptamana pe litoralul romanesc. Cei din urma sunt in pierdere din cauza prețurilor piperate pe care le-au luat la cunoștința…

- Surprize mari in noul sezon Vocea Romaniei. Show-ul ce a avut audiențe record in 9 ediții, se intoarce la Pro TV din toamna, dupa o pauza de 2 ani. Anul acesta, Tudor Chirila, Irina Rimes și Smiley vor imparți calitatea de jurat cu frumoasa Theo Rose și Denis Roabeș, solistul trupei The Motans. Pentru…

- Ramas in pana de idei, Micutzu i-a cedat locul de prezentator unui membru al echipei Marmotele vesele. Sub atenta lui indrumare, noul prezentator de la Romania are Roast, a prezentat urmatorul moment, in aplauzele adversarilor.

- In aceasta ediție de Romania are Roast, Parșii circumspecți au ajuns in Ardeal și au vizitat frumoasa cetate din Sighișoara pentru descoperi diferențele dintre Vlad Țepeș și Dracula. Cosmin Natanticu nu a putut fi alaturi de ei, așa ca și-a luat renvanșa din platoul emsisiunii cu un roast care l-ar…

- Sezonul de vara s-a deschis in majoritatea stațiunilor din țara noastra. Ei bine, romanii se pot bucura de o noua plaja din Romania. Aceasta este situata la doar o ora de mers de București și este cu adevarat fantastica.