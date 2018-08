Care sunt cele mai mici si cele mai mari salarii de la ISU Maramures ISU Maramures a publicat recent pe site-ul oficial un tabel cu minimul si maximul veniturilor salariale nete achitate personalului din cadrul institutiei pentru luna Iulie 2018. Astfel, din acest tabel aflam ca cel mai mic venit il obtine un un angajat din categoria “subofiter” (functia fara comanda) – 1.158 lei. Exista insa si subofiteri care au un venit salarial de 4.659 lei. De cealalta parte, venitul cel mai mare este obtinut de ofiterii care au functia de comanda – 6.834 lei. Vezi mai jos detalii. Vlad HERMAN The post Care sunt cele mai mici si cele mai mari salarii de la ISU Maramures appeared… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

