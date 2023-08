Stiri pe aceeasi tema

- Scorpionii pot sa para, la prima vedere, oameni care nu adore sa socializeze prea mult, de aici și faptul ca oamenii pot sa ii considere nu foarte prietenoși și cu greu are incredere in cei pe care nu ii cunoaște. Nici cu familia nu are o atitudine prea diferita, mai ales daca a fost tradat.

- Toate zodiile au cateva defecte care contureaza personalitatea nativilor. Cum trebuie sa te comporți cu aceștia odata ce le cunoști te va ajuta sa ai relații mult mai bune. Tu știi care sunt cele mai des intalnite defecte ale zodiei Rac?

- Nativii zodiei Balanța sunt persoane echilibrate și mereu vor incerca sa te ajute. Totuși, uneori, ajutorul lor poate sa fie prea mult, fața de ceea ce iți dorești tu și ajung sa te sufoce. Iata care sunt cele mai mari defecte ale nativilor.

- “Vorbim despre Luna Plina ce se produce pe 1 august. Este un eveniment astral ce se produce o data pe an. Luna este in Varsator, Soarele este in Leu și avem parte de multa bucurie. O bucurie pe care trebuie sa o descoperim, bucuria vieții, de a face lucrurile cu tot sufletul și puterea noastra. Nu orice…

- Persoanele nascute sub semnul zodiei Berbec sunt protejate de Sfantul Ilie, așa ca-n ziua sfantului patron nu vor avea parte de greutați și probleme și o vor duce bine atat de plan sentimental, cat și material. Nativii zodiei Berbec sunt urmariți de noroc la tot pasul și vor avea parte de iubirea adevarata…

- Persoanele nascute sub semnul zodiei Varsator sunt caracterizate de originalitate. Acești nativi prefera sa gandeasca „in viitor” și nu se lasa niciodata batuți atunci cand iși doresc ceva cu adevarat. Iata caracterul acestei zodii. Cateva curiozitați despre acest nativ din zodiac.

- Ziua de miercuri, 17 mai, aduce noi provocari și surprize pentru cei 12 nativi ai horoscopului european. Cat de bine se vor ințelege unii dintre ei cu superiorii și colegii de la locul de munca. Alții se bucura de o zi relaxanta alaturi de cei dragi. Horoscop zilnic 17 mai 2023 Berbec Astrele te sfatuiesc…