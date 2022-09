Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat ca PSD nu a votat sa-l salveze pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, la motiunea simpla, precizand ca cel mai bine era ca acesta sa plece din functie. El sustine ca ANRE nu este vinovat de situatia din energie, ca si-a facut treaba perfect, mentionand…

- Rata șomajului a inregistrat o creștere fața de luna iulie in județul Maramureș, existand acum peste 3.200 de șomeri. Majoritatea dintre aceștia sunt tinerii sub 25 de ani, cifra care reprezinta un procent de 23% din total. Pe locul 2 sunt persoanele din categoria de varsta 40-49 de ani, adica 22% din…

- Europa poate evita recesiunea daca oficialii responsabili de politica monetara si fiscala vor cadea de acord asupra unor masuri eficiente prin care sa contracareze cresterea costurilor cu energia, a declarat vineri comisarul european pentru economie, Paolo Gentiloni, informeaza Bloomberg. “Avem sansa,…

- Cine roman poate spune ca nu a vandut sau nu a cumparat nimic de pe OLX pana acum? Platforma de comerț a schimbat total peisajul cumparaturilor online, dar și al vanzarilor, din Romania, și foarte mulți conaționali aleg OLX atunci cand vine vorba de a-și cumpara ceva la un preț mai mic sau mai adecvat.…

- Pandemia a facut ca Romania sa devina o ținta atractiva pentru infractorii cibernetici, care iși schimba de la luna la luna metodele de pacalire a internauților. In ultima perioada tot mai mulți dintre noi am primit mesaje in care suntem anunțați de diverse banci ca urmeaza sa ni se inchida conturile…

- Majoritatea populatiei va primi compensatii pentru perioada rece a anului, promite ministrul Muncii si Protectiei Sociale. Marcel Spatari da asigurari ca toti doritorii se vor putea inscrie pe o platforma online, iar alocatia va fi inclusa in factura, in functie de venituri.

- Majoritatea femeilor adora pantofii cu toc, deoarece avantajeaza orice silueta, complimenteaza toate stilurile vestimentare și emana acea nota de eleganța care ne face speciale in ochii barbaților.

- * Cele mai multe – in sectorul sanitar Peste 900 de operatori de servicii esentiale sunt inregistrati in Romania, majoritatea in sectorul sanitar, ceea ce complica lucrurile din punct de vedere al riscurilor in fata unor atacuri cibernetice, a declarat, ieri, Octavian Popa, manager al Directiei Generale…