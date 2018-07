Care sunt cele mai inalte cladiri din Europa Centrala si de Est? Polonia, prima cladire de peste 300 de metri din Europa Centrala si de Est

Stiri pe aceeasi tema

- Orientul Mijlociu si Asia sunt principalele continente care se lauda, in prezent cu cele mai inalte si impunatoare cladiri din intreaga lume, majoritatea construite dupa anul 2000. Cea mai inalta cladire din lume, care isi pastreaza acest titlu inca din 2010 este Burj Khalifa, impunatoarea cladire din…

- ♦ 80% din banii care intra in piata de publicitate digitala ajung la Facebook si Google, spune Dragos Stanca, fondatorul iCEEfest. Cele mai mari cresteri de pe piata de publicitate online din Europa, care a crescut cu 13%, la 50 mld. euro anul trecut, sunt generate de reclamele livrate…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 7 mai a.c., o declaratie de presa comuna cu Presedintele Republicii Polone, Andrzej Duda. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiei de presa: Presedintele Republicii Polone, Andrzej Duda: Stimate domnule Presedinte, Stimati domni si doamne,…

- Fosta actrita americana Meghan Markle (36 de ani) si printul britanic Harry (36 de ani) s-au casatorit in cadrul unei ceremonii emotionante. Mireasa a purtat o rochie simpla, cu maneca lunga si un voal alb lung de cinci metri, creatie Givenchy.

- In cadrul expoziției Huawei Roadshow 2018, Huawei, unul dintre principalii furnizori globali de soluții in domeniul IT&C, a readus la București, intr-un camion personalizat, cele mai noi și performante tehnologii din domeniul IT&C. In aceasta perioada, caravana ce inglobeaza cele mai noi tehnologii…

- Statistica ingrijoratoare legata de vanzarea ilegala de tigari, facuta publica de o companie internationala. Romania ocupa primul loc in Europa Centrala și de Est ca nivel al traficului ilegal cu țigarete, dupa ce anul trecut autoritațile din Polonia au reușit sa reduca semnificativ activitatea rețelelor…

- Lucrarile la cel de-al patrulea imobil office din totalul de sase pe care le va include proiectul mixt Openville Timisoaras stau sa inceapa. Cu o inaltime de 155 de metri si 27 de etaje, United Business Center 0 (UBC 0) va fi cea mai inalta cladire de birouri din Romania.

- Bruxelles intentioneaza sa transfere zeci de miliarde de euro din fonduri europene departe de Europa Centrala si de Est, mutand banii din tari precum Polonia, Ungaria si Republica Ceha catre statele afectate de criza financiara, cum ar fi Spania si Grecia, scrie Financial Times.