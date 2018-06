Care sunt cele mai importante proiecte rezidentiale programate spre livrare pana in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Este la jumatatea mandatului de primar și impreuna cu echipa sa de la Primarie, a muncit mult in toata aceasta perioada. Așa se face ca acum, comuna Razvad are proiecte depuse, proiecte in derulare, dar și proiecte finalizate. De la preluarea mandatului, 27 iunie 2016, primarul Emanuel Spataru,…

- Consilierii locali s-au reunit intr-o noua sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse peste 60 de proiecte de hotarare. Lista este deschisa cu patru proiecte ce tin de oferirea titlului de cetatean de onoare a Iasului in cazul a patru personalitati: Mioara Cortez (soprana, fosta prim-solista…

- Administratorul unei firme din Capitala a fost condamnat pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetei, fiind de administrator al unei firme specializate in comerțul cu flori, era obligat sa asigure contabilitatea, precum și sa reflecte toate tranzactiile economice

- Presedintele francez Emmanuel Macron isi vede amplele proiecte pentru refondarea Uniunii Europene (UE) tot mai mult zadarnicite de blocaje cu Germania condusa de cancelarul Angela Merkel, fie ca este vorba de apararea comuna sau de zona...

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a intalnit ieri, la sediul Municipalitatii, cu fostul mare international Ionut Lupescu, cu care a discutat despre o serie de proiecte de dezvoltare a infrastructurii sportive din Capitala. Primarul General, Gabriela Firea: "Forurile sportive din Romania…

- Mii de biciclisti sunt asteptati, astazi, 14 aprilie, incepand cu ora 16, la Casa Verde pentru Biciclete, pe Platforma Timco, pentru a participa la "Pedalarea de primavara". The post Atentie, restrictii importante de circulatie in Timisoara, astazi. Urbea devine, in urmatoarele ore, capitala biciclistilor…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 23 martie 2018, in sala ldquo;Remus Opreanu" a Consiliului…

- Seismologii au prognozat in repetate randuri ca regiunea ar putea fi afectata de un cutremur cu magnitudinea 7 “sau peste”, la fiecare 27 de ani. În aceste condiții, Puerto Espańa, capitala arhipelagului Trinidad şi Tobago, este în mare pericol să se scufunde…