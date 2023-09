Stiri pe aceeasi tema

- Anul universitar incepe peste o saptamana, iar studentii sunt in febra cazarilor. In caminele facultatilor de stat, preturile variaza intre 233 lei si 1.240 lei/luna. „In ceea ce privește datele furnizate de Consiliul Național al Finanțarii Invațamantului Superior pentru estimarea cuantumului minim…

- Veste uriașa pentru județul nostru! Joi, 21 septembrie, se deschide prima Clinica de Radioterapie și Imagistica din Ramnicu Valcea! “Imi exprim satisfacția ca am reușit sa ne ținem de cuvant datorita acestor oameni care au investit aici sume importante de bani, numai pentru aparatura medicala de inalta…

- Sase orase din Romania vor gazdui concerte si recitaluri din programul Festivalului International George Enescu, au anunțat organizatorii evenimentului. Conform organizatorilor, concerte si recitaluri din cadrul programului festivalului care are loc la Bucuresti vor bucura publicul din Cluj-Napoca,…

- Romanii din diaspora s-au intors acasa pentru minivacanta de Sfanta Maria. Potrivit agentiei de turism online Vola.ro, romanii au rezervat, doar intre 10-15 august, 21,25% din zborurile totale rezervate pe platforma in aceasta luna. Tariful mediu pentru un zbor catre Romania in perioada sarbatorii de…

- Prețul mediu pe metru patrat al apartamentelor de vanzare a crescut cu 3% fața de anul trecut. In iunie, romanii au vizualizat cu 5% mai multe pagini de apartamente de vanzare și au realizat cu 1% mai multe contactari. Comparativ cu anul anterior, in noua mari orașe de pe platforma, potrivit stiripesurse.r…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet a luat o serie de decizii importante in legatura cu sezonul 2023-2024, atat in privinta Ligii Nationale de Baschet Masculin, cat si a Cupei Romaniei. Principala hotarare vizeaza numarul de jucatori romani pe care echipele vor fi obligate sa-i foloseasca…

- Astazi, la Iași, a fost inaugurat primul centru IT din zona Moldovei al dezvoltatorului Hella Technical. Compania multi-naționala este prezenta in Romania din 2005 și are deschise filiale in Timișoara, Arad, Craiova și Oradea. La Iași iși vor desfașura activitatea 50 de angajați, care vor realiza radare…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Centrul Medical Unirea SRL (CMU) a preluat alaturi de Adrian Ionut Leahu, grupul de companii cunoscut sub numele de Clinicile Dr. Leahu. Astfel, CMU a preluat un pachet de 51% din capitalul social al Implant Expert DSO S.A., compania mama a celor…