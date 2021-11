Stiri pe aceeasi tema

- Primul medic sud-african care a alertat autoritațile despre pacienții cu varianta Omicron a declarat pentru cotidianul englez „The Telegraph” ca simptomele noii variante sunt neobișnuite, dar ușoare. Dr. Angelique Coetzee a relatat ca a fost alertata pentru prima data cu privire la posibilitatea…

- Președintele Asociației Medicale din Africa de Sud(SAMA) a tratat zeci de pacienți cu varianta Omicron. Niciunul nu a necesitat spitalizare. Persoanele din Africa de Sud care au contractat tulpina Omicron de coronavirus nu au dezvoltat forme grave ale bolii, a declarat pentru BBC medicul Angelique Coetzee,…

- Specialistul in Sanatate publica Razvan Chereches a postat un clip de 30 de secunde in care se explica, pe intelesul tuturor, de ce noua tulpina Covid-19 - Omicron - a aparut in Africa, tara cu rata de vaccinare de circa 7%.

- Israelul a anuntat ca va interzice intrarea tuturor strainilor în tara si va reintroduce sistemul de urmarire telefonica pentru a limita raspândirea noii variante de coronavirus, potential mai contagioasa, detectata pentru prima data în Africa de Sud, informeaza Reuters și Jerusalem…

- Ministrul pentru probleme sociale din statul Hesse a precizat, pe twitter, ca, cel mai probabil, noua varianta Omicron a ajuns in Germania. Persoana a fost testata, dar rezultatele secvențierii nu au fost finalizate. .

- In jur de 600 de pasageri au ajuns vineri la Amsterdam cu doua curse KLM, fiind obligați sa aștepte ore in șir din cauza ingrijorarilor generate de noua varianta a coronavirusului identificata in zona Africii de Sud și declarata ieri de OMS ca fiind una ingrijoratoare ca urmare a numeroaselor mutații…

- Riscurile ca noua varianta africana a Covid-19 sa afecteze activitatile economice reduc probabilitatea de majorare a dobanzilor de catre bancile centrale, anul viitor, ceea ce poate afecta dolarul si alte monede, pentru care asteptarile erau mari in acest sens, transmite Reuters. Pietele monetare…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a numit noua varianta COVID-19 descoperita in Africa de Sud, Omicron. „Aceasta varianta are un numar mare de mutații, dintre care unele sunt ingrijoratoare. Riscul crescut de infectari este mult mai ridicat in comparație cu alte variante”, a spus OMS intr-un comunicat,…