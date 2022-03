Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda a fost desemnata vineri, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai fericita țara din lume. Țara nordica a obținut un scor de 7,82 din 10. Romania se afla printre cele mai mari trei progrese, alaturi de Serbia și Bulgaria. Finlanda se afla inaintea Danemarcei, Islandei, Elveției și Olandei,…

