Care sunt cele mai bune perioade pentru planificarea concediilor în România Cele mai favorabile perioade pentru organizarea concediilor sunt cele din a doua parte a verii. Lunile iulie și august vor prezenta mai puține precipitații fața de luna iunie, motiv pentru care cele mai potrivite concedii se pot planifica in acest interval de timp. De altfel, specialiștii meteo spun ca temperaturile vor fi in creștere in […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

- La revedere casei, salutare mare! Romanii abia așteapta sa calatoreasca. „Imediat ce restricțiile de calatorii au fost relaxate, am observat o creștere accentuata a rezervarilor pentru vacanțe”, susțineGottfried Math, Managing Director in cadrul grupului de turism TUI Austria & CEE.Cand vine vorba despre…

- Se indreapta piața rezidențiala, in special, din Romania catre o criza? E vreun risc sa e repete, macar parțial, situația dintre 2008 și 2013-2014? Nu, spune Ionuț Nicolescu, președintele consultantului imobiliar SVN Romania. Romania e, potrivit acestuia, intr-o situație buna acum, chiar daca prețurile…

- Comisia Europeana transmite ca a inceput evaluarea aprofundata a planurilor de redresare si rezilienta pe care le-a primit și spune ca pe parcursul evaluarii va colaborare cu statele membre pentru a clarifica orice intrebari. Intr-un raspuns pentru Digi24, Comisia transmite ca a inceput evaluarea aprofundata…

- Am avut cea mai rece primavara din ultimii 34 de ani, deși tendința la nivel global e de incalzire. Specialiștii ne explica de ce asistam la aceste perturbații care ne afecteaza culturile, dar și pe noi – Arctica se incalzește mai repede decat media globala. Dincolo de ceea ce putem face fiecare dintre…

- Carnea de porc se va scumpi cu cel puțin 25% in lunile urmatoare. Este avertismentul lansat de Asociația Producatorilor de Carne de Porc din Romania. Scumpirile au loc in contextul in care Pesta Porcina Africana afecteaza puternic fermele de animale. Mai mult, importurile au crescut masiv, iar costul…

- Dan Barna: La Ministerul Muncii se lucreaza la o noua lege a pensiilor Vicepremierul Dan Barna. Foto: gov.ro. Vicepremierul Dan Barna, copreședinte al USR PLUS, a declarat ca la Ministerul Muncii se lucreaza în prezent la o noua lege a pensiilor, deoarece acest sistem nu poate…

- “Numarul de companii nou-create in Romania a crescut cu 73,6% in anul 2021, tendinta care arata un semnal de incredere pentru evolutia economica la un an de la debutul pandemiei Covid-19. Lunile februarie, martie si aprilie au adus un nivel lunar al numarului de firme lansate pe piata locala superior…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) susține ca introducerea unor țari din care vin turiști in Romania și a unora catre care turiștii romani vor sa plece, pe lista galbena, a generat un val de anulari de vacanțe. „Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) nu ințelege de ce Romania…