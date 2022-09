Care sunt cele mai bogate zece actrițe de la Hollywood Lumea filmului de la Hollywood este plina de personalitați bogate, care traiesc in lux. Intr-un top al celor mai bogate actrițe pe primul loc se afla Jessica Alba, socotita și una dintre cele mai frumoase femei din lume. Alba, in varsta de 41 de ani, nu este doar actrița, ci și o femeie de afaceri foarte prospera, ajungand la o avere neta de 350 de milioane de dolari. In Top 10 se regasesc multe nume mari, precum Angelina Jolie sau Julia Roberts, dar și Julia Louis Dreyfus (61 ani) cunoscuta publicului pentru rolul din serialul Seinfeld. Cea mai tanara actrița din top este… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

