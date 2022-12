Care sunt cele mai bizare căutări în magazinele online, în 2022: „Vreau să îmi spionez soțul dacă are amantă” In anul 2022 oamenii au cautat produse care ii ajuta sa aiba acces la internet oriunde s-ar afla. Printre cele mai cautate produse au fost cele din zona tech, precum laptopuri, caști, smartwatch, ceasuri sau iPhone 13, dar și cele pentru casa și pentru familie, precum frigidere, aspiratoare sau seturi LEGO, scrie antena 3. Mai mult decat atat, romanii au cautat și raspunsuri la intrebari cat se poate de bizare cum ar fi „de ce e greu sa iubești” ori „cum te poți proteja de energiile negative” sau „ce sa nu faci la liceu”. Topul cautarilor neașteptate este completat și de o serie de dorințe speciale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

