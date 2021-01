Stiri pe aceeasi tema

- Drake inregistreaza succes dupa succes. Este primul artist ale carui piese au fost accesate pe Spotify de peste 50 de miliarde de ori. Rapperul canadian este unul dintre cei mai populari artisti pe platforma de streaming. Doar in 2018, piesa „God’s Plan” a generat peste 1,67 de miliarde de accesari.…

- Situația actuala a afectat cariera multor artiști din intreaga lume, dar nu și a band-ului Metallica, care a inregistrat in 2020 1,1 miliarde de audiții pe Spotify, mai exact 53,3 milioane de fani din 92 de țari, totalul audițiilor fiind de 99,3 milioane de ore. Aceasta marcheaza al doilea an consecutiv…

- Va spuneam mai devreme faptul ca internetul a fost inundat de glume și meme-uri, dupa ce Klaus Iohannis s-a vaccinat astazi, și a parut intr-o forma fizica foarte buna. Desigur, de la petrecere nu putea lipsi Ambasada Suediei la București, care a scris „Viking Fitness – arm at 14 weeks workout„. Klaus…

- Craciunul e aproape, așa ca jurnaliștii de la Huffington Post ne-au oferit un top al celor mai bune 10 filme de Craciun. Desigur, nu va speriați, din top nu lipsește veșnicul „Singur Acasa”, dar mai apar cateva filme numai bune de vazut inainte de sarbatori TOPUL FILMELOR DE CRACIUN: 10. The Nightmare…

- Probabil ați vazut cu toții „recapitularile” de pe Spotify ale prietenilor. Și da, deși nu toate ne-au interesat, n-am putut sa trecem de valul de story-uri. Ei bine, Spotify a oferit și un top pentru Romania, acolo unde pe primul loc sta piesa lui NANE, „Dragostea Ta”, piesa fiind pe locul 1 in topurile…

- Va mai amintiți „fenomenul” COVFEFE? Ei bine, știm clar ca Donald Trump are greșeli frecvente de scriere. De data asta Președintele Statelor Unite a scris greșit cuvantul „Polls”, trecand intr-un Tweet rapid „Poles”, care poate insemna ori polonezi, ori poluri, cu referire la Polurile Nord și Sud. …

- Justin Bierber, PSY sau Luis Fonsi. Enumerarea asta pare ca n-are prea mult sens. Desigur, in afara faptului ca fiecare din cei trei, la vremea lor, au deținut titlul de „Cel mai vizualizat clip de pe Youtube„. De data asta cel detronat a fost Luis Fonsi. Și nu, n-a fost detronat de Ariana Grande, Billie...…

- Gabriela Firea, inca primarul in funcție al capitalei, a postat aseara o fotografie din biroul sau de la primarie, in care spunea ca este inca la munca: „I’m still here. Still working. Still like steel. And I like it„. Desigur, internetul a inceput din nou creația photoshop-ului, iar ce a ieșit, vedeți…