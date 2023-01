Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii și think tank-ul american Institutul pentru Studiul Razboiului precizeaza, in ultimele evaluari ale razboiului din Ucraina, ca forțele ruse se pregatesc pentru posibilitatea viitoarelor contraofensive ucrainene.

- Toate tipurile de scenarii cu privire la evoluția razboiului din Ucraina iau in calcul atitudinea populației din Federația Rusa pentru ofensiva militara. Acest indicator poate oferi semnale despre capacitatea maxima de mobilizare militara, despre modul in care vor fi acceptate pierderile de pe front…

- In timp ce Ucraina se confrunta cu intunericul și frigul ca urmare a saptamanilor de lovituri țintite cu drone și rachete rusești, Moscova se bucura de decorațiuni luminoase extinse pentru a sarbatori Anul Nou care vine.

- Ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, incurajeaza Ucraina sa mențina presiune impotriva Rusiei și sa continue atacurile asupra forțelor lui Putin, care sunt slab pregatite, pe parcursul lunilor de iarna, potrivit The Daily Beast . „Avand in vedere avantajul pe care ucrainenii il au in ceea ce…

- Ramzan Kadirov, liderul din Cecenia, a declarat ca susține decizia Ministerului rus al Apararii și a comandantului din Ucraina de a retrage trupele dintr-o parte a regiunii Herson. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Razboi in Ucraina, ziua 252. Forțele aeriene ucrainene sustin ca, in prezent, nu au o aparare eficienta impotriva tipurilor de rachete balistice pe care Iranul se pregatește sa le trimita Rusiei.

- "Teroristii rusi au lansat, inca o data, un atac masiv impotriva instalatiilor sistemului energetic in mai multe regiuni", a transmis un consilier al presedintiei ucrainene, Kirilo Timosenko. "Unele dintre rachete au fost doborate de apararea antiaeriana, in timp ce altele si-au atins tinta", a adaugat…

- Natiunile Unite(ONU) sunt in contact cu autoritațile ruse in urma informatiilor ca Moscova si-a suspendat participarea la acordul ce a reluat exportul de cereale si ingrasaminte ucrainene la Marea Neagra, a declarat sambata un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters. „Este vital ca toate partile…