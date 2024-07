Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul autor al focurilor de arma de la mitingul lui Donald Trump se afla in afara perimetrului in aer liber unde avea loc evenimentul electoral, a spus la CNN procurorul comitatului Butler din statul Pennsylvania, Richard Goldinger. El a fost identificat la cateva ore dupa atac. ACTUALIZARE 11.03 Crooks…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost vizat de o tentativa de asasinare la un miting din Pennsylvania. Trump nu este singurul presedinte sau fost presedinte ce a scapat unui astfel de gest de violenta politica.

- Imaginile și informațiile despre tentativa de asasinare asupra lui Donald Trup, continua sa șocheze. O noua inregistrare video arata mișcarea salvatoare pe care Donald Trump a facut-o chiar in momentul in care un glonț a trecut pe langa capul fostului președinte la mitingul din Butler, Pennsylvania.

- Identitatea atacatorului care a incercat sa-l asasineze pe fostul președinte american Donald Trump a fost dezvaluita. Acesta s-a dovedit a fi Thomas Matthew Crooks, in virsta de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania. Acest lucru este relatat de The New-York Post. Potrivit surselor publicației, tinarul…

- Controversatul senator republican J.D. Vance, posibil candidat la vicepresedintie al lui Donald Trump, a incriminat sambata „retorica” presedintelui democrat Joe Biden in legatura cu impușcaturile calificate drept o tentativa de asasinare a fostului lider de la Casa Alba.„Acesta nu este doar un simplu…

- O noua drama s-a desfașurat pe scena americana. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, a zguduit națiunea și a adus in prim-plan discuția despre violența politica. Incidentul, care a lasat in urma doi morți și mai mulți…

- Președintele SOS Romania, europarlamentarul Diana Șoșoaca, a reacționat imediat dupa ce fostul președinte al SUA și actual candidat pentru un nou mandat, Donald Trump, a fost impușcat la un miting de campanie din Pennsylvania.

- BBC a intervievat un martor de la mitingul lui Donald Trump din Butler, statul Pennsylvania, unde un atacator a deschis focul cu o pușca, fiind ucis de agenții Secret Service.Potrivit Serviciului care se ocupa...