- Preturile apartamentelor au scazut in iunie cu 1,2%, pana la un nivel mediu national de 1.200 de euro pe metru patrat, cu doar 3,1% mai mare fata de cel consemnata la inceputul anului, ceea ce arata ca piata imobiliara intra intr-o etapa de stabilizare, se arata intr-o analiza a unui portal imobiliar,…

- Tabara de la Sacelu si-a deschis portile si va fi ocupata in totalitate in acest an, anunța reprezentanții Direcției Județene de Tineret și Sport Gorj care dau asigurari ca au fost luate toate masurile pentru ca tabara sa ofere servicii bune elevilor care anul acesta vor veni in statiunea balneo-climaterica…

- NEVERSEA, cel mai mare festival de pe plaja din Europa, ce se desfașoara în perioada 5-8 iulie la Constanța, aduce pe litoralul românesc artiști ai momentului. Pe cele 7 scene vor concerta: The Script, Scooter, John Newman, Armin Van Buuren, Hardwell, Alan Walker, Steve Angello, Jonas…

- Nebunie inaintea finalei Ligii Campionilor dintre Real Madrid si FC Liverpool! Pretul biletelor a crescut de 54 de ori cu cateva zile inaintea meciului programat pe 26 mai pe stadionul "Olimpiyski" din Kiev.

- Prețul gazelor pentru consumatorii casnici in regim reglementat aflați sub contract cu mai mulți furnizori regionali a crescut, de la 1 mai, cu 5 pana la 15%, funcție de furnizor, potrivit unei liste cu noul nomenclator publicata in Monitorul Oficial de Autoritatea pentru Reglementare in Energie.

- Titeiul a ajuns zilele acestea la pretul de 75 de dolari/baril, cel mai inalt nivel din ultimii patru ani, astfel ca pretul carburantilor va fi mai scump in aceasta vara, iar analistii estimeaza ca acest trend va continua.Financial Times publica o analiza in care arata soferilor care sunt…

- Consiliul Județean Timiș a incercat inchirierea spațiilor din Bastion inca din anul 2017, dar, probabil, prețurile au fost considerate prea mari și majoritatea locațiilor scoase „la mezat” au ramas goale. Acum, insa, printr-o noua hotarare a CJ Timiș chiriile au fot reduse. In 2017,…